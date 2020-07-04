В МИД рассказали о связях разведки США с наркотрафиком

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Разведка США участвует в мировом наркотрафике, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике", – сказал Кабулов в эфире телеканала Россия 1.

Он отметил, что американские самолеты из Кандагара и Байрама могут летать куда угодно без каких-либо проверок. Кабулов заявил, что в Афганистане участие разведки США в наркотрафике не является тайной.

"Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить. Эта тайна – секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой, как на данность", – подчеркнул Кабулов.

Вопрос был поднят в связи с ранее опубликованной в газете New York Times статьей. В ней сообщалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение афганским боевикам за нападения на американских солдат.

Конкретных доказательств изданием предоставлено не было. В МИД назвали публикацию фейком. Подтверждений опубликованных данных в Пентагоне не нашли.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал идею о расширенном саммите G7. Он отметил отсутствие Китая в проекте, без которого, по мнению дипломата, невозможно обсуждать любые вопросы в современном мире.