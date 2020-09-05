Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России перед Западом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Немецкое СМИ объяснило причину неуязвимости России перед странами Западом. Об этом пишет старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

По имеющейся информации, на Западе идут обсуждения возможности ужесточения экономических санкций против России. На этом фоне РФ имеет значительные валютные резервы.

"У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане", – выразил мнение стратег независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Вифер.

Отмечается, что за время кризиса Россия значительно нарастила свои резервы. Так, недавно их объем достиг рекордного уровня в 600 миллиардов долларов. РФ удалось сделать это под влиянием действующих санкций, а также при низких ценах на нефть, пишет издание.

К успешным результатам российского состояния экономики привела политика президента Владимира Путина. Как отмечает СМИ, российский лидер "имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере". В частности, отмечается стратегия по наращиванию финансовых резервов и отсутствие чрезмерной долговой нагрузки.

Добавляется, что в текущем году государственная казна РФ дополнительно получила 47 миллиардов долларов. При этом доля золота составила в этой сумме порядка 38 миллиардов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне. По словам министра, данная сумма не превышает 20 процентов ВВП страны.