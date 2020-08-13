Уровень госдолга РФ является безопасным и не превышает 20% ВВП – Силуанов

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Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне и не превышает 20% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра, его уровень остается одним из самых низких в мире. Он подчеркнул, что некоторого увеличения государственного долга потребовало сокращение доходов федерального бюджета, связанное с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за распространения коронавируса.

Силуанов обратил внимание, что такая ситуация – это обычная практика и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств.

"В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны – почти 600 миллиардов долларов США. Такой оценки придерживаются и международные инвесторы, и рейтинговые агентства, недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне", – цитирует министра ТАСС.

Россия наряду с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42-х стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после коронавируса.

Определяют экономические предпосылки четыре показателя: небольшой госдолг, низкий показатель безработицы, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли.

Кроме того, на выход из кризиса влияет индекс PPI, который отражает уровень миролюбия в стране. Россия по этому показателю занимает 37-е место, Китай – 34-е, Индонезия – 39-е, Мексика – 35-е, Австралия – 13-е.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что план восстановления экономики в России обойдется приблизительно в пять триллионов рублей. По его словам, основные цели документа – преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП. Это позволит стабильно наращивать реальные доходы россиян.