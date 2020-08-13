Уровень госдолга РФ является безопасным и не превышает 20% ВВП – Силуанов

Фото: depositphotos/Ruslan117
Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне и не превышает 20% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По словам министра, его уровень остается одним из самых низких в мире. Он подчеркнул, что некоторого увеличения государственного долга потребовало сокращение доходов федерального бюджета, связанное с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за распространения коронавируса.
Силуанов обратил внимание, что такая ситуация – это обычная практика и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств.
"В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны – почти 600 миллиардов долларов США. Такой оценки придерживаются и международные инвесторы, и рейтинговые агентства, недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне", – цитирует министра ТАСС.
Россия наряду с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42-х стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после коронавируса.
Определяют экономические предпосылки четыре показателя: небольшой госдолг, низкий показатель безработицы, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли.
Кроме того, на выход из кризиса влияет индекс PPI, который отражает уровень миролюбия в стране. Россия по этому показателю занимает 37-е место, Китай – 34-е, Индонезия – 39-е, Мексика – 35-е, Австралия – 13-е.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что план восстановления экономики в России обойдется приблизительно в пять триллионов рублей. По его словам, основные цели документа – преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП. Это позволит стабильно наращивать реальные доходы россиян.
Мишустин рассказал о перспективах восстановления российской экономики
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: