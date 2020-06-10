РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия наряду с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42-х стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после коронавирус, сообщает газета "Известия".
Определяют экономические предпосылки четыре показателя: небольшой госдолг, низкий показатель безработицы, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли.
Кроме того, на выход из кризиса влияет индекс PPI, который отражает уровень миролюбия в стране. Россия по этому показателю занимает 37-е место, Китай – 34-е, Индонезия – 39-е, Мексика – 35-е, Австралия – 13-е.
Глава IEP Стив Киллелеа считает, что глобальное восстановление после COVID наступит через пять лет после завершения пандемиии.
Насколько быстро страны выйдут из кризиса, зависит от совокупности экономики с уровнем PPI. Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии.
Наихудшим образом дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что план восстановления экономики в России обойдется приблизительно в пять триллионов рублей. По его словам, основные цели документа – преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП. Это позволит стабильно наращивать реальные доходы россиян.
На первом этапе – до конца третьего квартала текущего года – необходимо стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей. На втором – до второго квартала 2021 года – планируется закончить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, сопоставимого с уровнем 2019 года.
На заключительном этапе – в третьем – четвертом квартале 2021 года – правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста экономики.
Владимир Путин поручил начать реализацию плана с июля. Президент подчеркнул, что важно продолжать работу по поддержке экономики без пауз.
Мишустин рассказал о перспективах восстановления российской экономики
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