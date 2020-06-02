Путин поручил начать реализацию плана восстановления экономики с июля

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Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным поручил начать реализацию плана восстановления экономики с июля, сообщает Агентство "Москва".

Президент отметил, что важно продолжать работу по ее поддержке без пауз. "Экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили бы серьезную и эффективную поддержку для уверенного восстановления", – заявил он.

Мишустин считает, что план позволит обеспечить устойчивый рост, превышающий докризисные показатели. По его словам, выйти на экономический рост Россия должна во второй половине 2021 года.

Премьер-министр уточнил, что главная цель нацплана – выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья. План содержит около 500 мероприятий по различным направлениям.

Мишустин объяснил, что реализация подразумевает три этапа. На первом нужно стабилизировать экономическую ситуацию в стране – до конца третьего квартала 2020 года. Второй предполагает завершение процесса восстановления экономики – до второго квартала 2021-го. На третьем этапе правительство собирается выйти на устойчивый долгосрочный экономический рост – третий – четвертый квартал 2021 года.