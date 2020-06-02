Мишустин рассказал о перспективах восстановления российской экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что реализация плана восстановления экономики позволит обеспечить устойчивый рост, превышающий докризисные показатели.

Он отметил, что выйти на экономический рост Россия должна во второй половине 2021 года.

"Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень", – сообщил Мишустин на брифинге правительства РФ.

По его словам, реализация плана подразумевает три этапа. На первом необходимо стабилизировать экономическую ситуацию в стране (до конца третьего квартала 2020 года). Второй этап подразумевает завершение процесса восстановления экономики (до второго квартала 2021 года). На третьем этапе правительство планирует выйти на устойчивый долгосрочный экономический рост (третий – четвертый квартал 2021 года).

Ранее Мишустин рассказал об общенациональном плане действий по восстановлению российской экономики. Он подчеркнул, что планируемые меры должны вывести страну на устойчивую траекторию экономического роста. Кроме того, нацплан должен поспособствовать увеличению реальных доходов граждан на основании использования современных технологий.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину включить в перечень пострадавших от коронавируса отраслей перевозки внутренним водным транспортом и пассажирские железнодорожные перевозки. Кроме того, он отдал распоряжение по включению в нацплан мер по развитию транзитных перевозок контейнеров и по восстановлению и стимулированию внутреннего и въездного туризма.