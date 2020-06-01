Путин поручил расширить перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поручил кабмину включить в перечень пострадавших от коронавируса отраслей перевозки внутренним водным транспортом и пассажирские железнодорожные перевозки, сообщается на сайте Кремля. Сделать это правительству нужно до 10 июня 2020 года.
Также президент дал поручение включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, меры по развитию транзитных перевозок контейнеров.
Также включить в общенациональный план действий необходимо меры по восстановлению и стимулированию развития внутреннего и въездного туризма. Срок – 1 июля.
Заявил Путин и о необходимости обеспечить сохранение всех мероприятий по развитию и поддержанию в нормативном состоянии объектов транспортной инфраструктуры, а также обновлению парка транспортных средств. Доклад по этому вопросу надо представить до 1 сентября.
Глава государства поручил выделить из федерального бюджета 10,9 миллиарда рублей на предоставление в 2020 году субсидий российским аэропортам, пострадавшим в связи с падением объемов пассажирских воздушных перевозок. Средства пойдут на компенсацию части затрат, возникших во II квартале 2020 года, в том числе для выплаты зарплаты работникам аэропортов, уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при условии сохранения ими не менее 90% численности работников.
Также будет выделено 320 миллионов рублей на финансовую поддержку российских судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизными перевозками.
До миллиарда рублей поручено выделить в 2020 году на субсидирование транзитной перевозки контейнеров через территорию РФ в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Сэкономленные в течение 2020 года средства федерального бюджета, предусмотренные на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, президент поручил выделить на компенсацию выпадающих доходов пригородных пассажирских железнодорожных компаний.
В том числе 3,24 миллиарда рублей пойдут на лизинговые платежи по договорам, заключенным этими железнодорожными компаниями с российскими лизинговыми компаниями.
Российский лидер также поручил Госдуме принять закон о правилах оформления единой электронной визы и въезда в Россию иностранных граждан на основании этого электронного документа. Сделать это нужно до 1 октября 2020 года.
По состоянию на 27 мая в перечень пострадавших от коронавируса отраслей вошло 42 сферы. Министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнил, что в затронутых пандемией сферах занято около 6 миллионов человек.
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