Более 50 тыс бесплатных консультаций для предпринимателей провели в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные предприниматели получили более 50 тысяч бесплатных консультаций специалистов ГБУ "Малый бизнес Москвы" с начала года, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Сейчас предприниматели чаще всего интересуются действующими в городе мерами финансовой и имущественной поддержки. Другие самые популярные вопросы последних пяти месяцев связаны с налогообложением, бухучетом и регистрацией своего дела", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что получить помощь специалистов предприниматели могут по телефону +7 (495) 225-14-14, а также на портале mbm.mos.ru.

Кроме того, в марте начала работать горячая линия по поддержке бизнеса в условиях распространения COVID-19. Консультации дают по телефону +7 (495) 276-24-17. По словам Сергуниной, с момента запуска горячей линии уже обработано более 15 тысяч звонков и анкет.

Mbm.mos – проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", который оказывает столичным предпринимателям консультационную поддержку, а также поддержку в сфере образования.

Ранее стало известно, что в столице начался прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий. Максимальный размер выплаты субъектам МСП составит 1 миллион рублей. С помощью субсидии предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, расходы на лизинг или покупку оборудования и на коммунальные услуги до конца текущего года.

Подать заявку можно через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru.

Ранее правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии. Поручение дал Владимир Путин.

Условие для получения субсидии – сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

Кроме того, ранее стало известно, что мораторий на арендные платежи позволит столичным предпринимателям три месяца экономить на расходах. Городские власти разработали и приняли три пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.