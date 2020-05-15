В Москве стартовал прием заявок на получение субсидий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице начался прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий. Максимальный размер выплаты субъектам МСП составит 1 миллион рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, с помощью субсидии предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, расходы на лизинг или покупку оборудования и на коммунальные услуги до конца текущего года.

Как поясняется, компенсация будет рассчитываться в пределах ключевой ставки ЦБ. При оформлении займов на приобретение отечественного оборудования компенсация составит на 5% больше ключевой ставки.

Новые меры поддержки позволят предпринимателям возместить до 25–30% расходов на технику и до 70% на оплату коммунальных услуг.

Отмечается, что заявки будут рассматривать каждую неделю. Если заявку одобрят, выплата поступит в течение нескольких дней.

Подать заявку можно через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru.

Ранее правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии. Поручение дал Владимир Путин.

Условие для получения субсидии – сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

Кроме того, ранее стало известно, что мораторий на арендные платежи позволит столичным предпринимателям три месяца экономить на расходах. Городские власти разработали и приняли три пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.