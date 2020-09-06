Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу военных из США

04:35
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС/Вадим Савцикий
Стало известно о планах Североатлантического альянса перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения", – сообщил министр.
Свое заявление Шойгу сделал в интервью ТАСС по окончании Армейских игр – 2020. По данным главы Минобороны, контингент подразделений НАТО в Восточной Европе превысил 10 тысяч военнослужащих
"Под предлогом необходимости "стратегического сдерживания" России США и другие внерегиональные страны альянса наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе", – отметил Шойгу.
Он подчеркнул, что наращивание военного контингента у российских границ происходит несмотря на обязательства альянса не размещать у линии соприкосновения "существенные боевые силы". Данная договоренность была достигнута в Основополагающем акте Россия – НАТО 1997 года.
"Количество учений ОВС блока вблизи российских границ по сравнению с 2014 годом увеличилось почти в 2 раза. Их сценарии предусматривают отработку вопросов создания крупных группировок на восточном фланге НАТО", – резюмировал министр.
Ранее Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательных полетов НАТО увеличилась на треть. Глава Минобороны отметил, что альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны.
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