Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу военных из США

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС/Вадим Савцикий

Стало известно о планах Североатлантического альянса перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения", – сообщил министр.

Свое заявление Шойгу сделал в интервью ТАСС по окончании Армейских игр – 2020. По данным главы Минобороны, контингент подразделений НАТО в Восточной Европе превысил 10 тысяч военнослужащих

"Под предлогом необходимости "стратегического сдерживания" России США и другие внерегиональные страны альянса наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе", – отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что наращивание военного контингента у российских границ происходит несмотря на обязательства альянса не размещать у линии соприкосновения "существенные боевые силы". Данная договоренность была достигнута в Основополагающем акте Россия – НАТО 1997 года.

"Количество учений ОВС блока вблизи российских границ по сравнению с 2014 годом увеличилось почти в 2 раза. Их сценарии предусматривают отработку вопросов создания крупных группировок на восточном фланге НАТО", – резюмировал министр.

Ранее Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательных полетов НАТО увеличилась на треть. Глава Минобороны отметил, что альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны.