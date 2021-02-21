Названа дата серийных поставок танков "Армата"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Серийные поставки основных боевых танков Т-14 "Армата" для министерства обороны РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", – подтвердил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

Специалист объяснил, что до конца 2021 года один из контрактов с Минобороны подразумевает поставку установочной партии танков. Кроме того, в ближайшие год – два должны пройти государственные испытания "Арматы".

Разработка боеприпасов для танков производилась на одном из предприятий Росатома. Вооружение будет установлено даже на установочной партии танков.

Терликов также отметил, что в ходе серийного производства стоимость танков "Армата" может быть снижена. Этого планируется достичь за счет снижения трудоемкости создания боевых машин и повышения технологичности.

В июле 2020 года танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме. Преимуществом боевой машины назвали открытую цифровую архитектуру.

