Названа дата серийных поставок танков "Армата"

15:13
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Серийные поставки основных боевых танков Т-14 "Армата" для министерства обороны РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.
"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", – подтвердил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.
Специалист объяснил, что до конца 2021 года один из контрактов с Минобороны подразумевает поставку установочной партии танков. Кроме того, в ближайшие год – два должны пройти государственные испытания "Арматы".
Разработка боеприпасов для танков производилась на одном из предприятий Росатома. Вооружение будет установлено даже на установочной партии танков.
Терликов также отметил, что в ходе серийного производства стоимость танков "Армата" может быть снижена. Этого планируется достичь за счет снижения трудоемкости создания боевых машин и повышения технологичности.
В июле 2020 года танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме. Преимуществом боевой машины назвали открытую цифровую архитектуру.
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