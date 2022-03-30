В Генштабе ВС РФ назвали число уклонистов от службы в армии

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Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что доля не явившихся в военкоматы граждан не превышает 0,1%.

"Косить от армии, как говорят в молодежной среде, стало непрестижным", – сказал он в интервью "Красной звезде".

Бурдинский подчеркнул, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, поскольку для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту.

Генерал добавил, что всего по итогам осеннего призыва было призвано 127,5 тысячи человек.

Весенний призыв на срочную службу в армии стартует 1 апреля. Как рассказал накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу, всех военнослужащих весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы уволят в запас и отправят домой.