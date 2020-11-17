Житель Башкирии сбросил 14 килограммов ради службы в армии

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
25-летний житель Башкирии похудел на 14 килограммов и прошел процедуру лазерной коррекции зрения, чтобы его взяли в армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Отмечается, что юноша явился в военкомат еще в весенний призыв, однако он не прошел медицинскую комиссию. В пресс-службе рассказали, что уже на следующий день после отказа молодой человек сделал коррекцию зрения, а затем записался в зал, однако денег на тренера у него не было.
"Но один тренер вызвался мне бесплатно помочь, когда узнал, что я занимаюсь ради мечты, чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание", – рассказал сам призывник.
Сообщается, что в осенний призыв молодой человек все же успешно прошел медкомиссию, его призвали в ВС РФ, служить он будет в ВМФ в Калининградской области.
Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян рассказал о том, как можно похудеть. Эксперт порекомендовал на первом этапе ограничить рацион.
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