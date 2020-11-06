В ГД предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил с предложением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на борьбу с ожирением. На данный момент он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс, сообщает РИА Новости.

"Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта – ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей", – сказал Менделевич.

Он выразил мнение, что нужно принять закон по борьбе с ожирением, так как уже на сегодняшний день около 55% россиян имеют лишний вес.

"Больший результат могут дать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню", – подчеркнул Менделевич.

Парламентарий выразил мнение, что налоги с продажи фастфуда должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которые они провоцируют.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что справляться со стрессом с помощью еды – это естественно. Чтобы нормализовать эмоциональное состояние, не нужен целый торт или большая упаковка мороженого. По словам Бережной, лучше съесть то, что действительно приносит удовольствие. Если человек любит шоколад, то настроение улучшит даже одна долька лакомства.

