В ГД предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

Фото: depositphotos/fotovincek
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил с предложением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на борьбу с ожирением. На данный момент он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс, сообщает РИА Новости.
"Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта – ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей", – сказал Менделевич.
Он выразил мнение, что нужно принять закон по борьбе с ожирением, так как уже на сегодняшний день около 55% россиян имеют лишний вес.
"Больший результат могут дать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню", – подчеркнул Менделевич.
Парламентарий выразил мнение, что налоги с продажи фастфуда должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которые они провоцируют.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что справляться со стрессом с помощью еды – это естественно. Чтобы нормализовать эмоциональное состояние, не нужен целый торт или большая упаковка мороженого. По словам Бережной, лучше съесть то, что действительно приносит удовольствие. Если человек любит шоколад, то настроение улучшит даже одна долька лакомства.
Москвичам дали советы по распорядку дня на удаленной работе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: