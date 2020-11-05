В Минздраве рассказали о том, как похудеть

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян рассказал о том, как можно похудеть, передает РИА Новости.

В частности, он посоветовал на первом этапе ограничить рацион. Тутельян порекомендовал придерживаться нормы в 1200–1500 килокалорий в сутки.

Диетолог уточнил, что в рационе не должны присутствовать сахар и жирные продукты. Также он порекомендовал отказаться от колбас и сосисок, предложив заменить их нежирным вареным мясом и нежирной рыбой.

Тутельян подчеркнул, что, помимо ограничений в пище, в жизни должна появиться физическая активность. Он отметил, что понадобится сила воли, чтобы придерживаться такого режима.

Специалист добавил, что сброс трех килограммов за месяц можно считать хорошим, закрепленным результатом.

Ранее Тутельян рассказал, что высококалорийная пища и овощи должны входить в рацион человека зимой. При этом он опроверг миф об обязательности приобретения именно экзотических и несезонных продуктов.