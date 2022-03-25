Песков прокомментировал слова Турчака про восстановление Мариуполя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о том, что Россия восстановит Мариуполь по окончании спецоперации на Украине, отметив, что эти слова являются выражением позиции одного из лидеров правящей партии. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Россия пока не имеет официальной позиции по вопросу восстановления украинских городов. Кроме того, Владимир Путин также еще не затрагивал данную тему, напомнил он.

"Как минимум мы должны дождаться завершения специальной военной операции. А что касается Турчака, то он один из руководителей ведущей политической силы России, поэтому он, конечно, высказывает партийные соображения, свои соображения", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Турчак лишь выступил с инициативой, разработанной на партийном уровне. Он отметил, что "Единая Россия" всегда была инициативной политической силой, живо реагирующей на актуальные события.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики освободили здание администрации Мариуполя. По его словам, оставшиеся в живых украинские военные покинули свои позиции и сдали здание.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.