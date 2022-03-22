Главная цель ВС РФ в Мариуполе заключается в очищении города от националистов – Песков

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Главная цель действий российских Вооруженных сил в Мариуполе заключается в очищении города от националистических подразделений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телекомпании CNN.

Он подчеркнул, что националисты отказываются выпускать из города людей, используя мирное население в качестве живого щита.

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Он отметил, что оккупация Украины не является целью спецоперации, часть украинцев это понимает и сотрудничает с российскими военными.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.