Спецоперация на Украине идет по плану – Песков

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Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами, – подчеркнул представитель Кремля, добавив, что никто с самого начала не думал, что спецоперация займет пару дней. – Это серьезная операция с серьезными целями".

Песков подчеркнул, что оккупация Украины не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия, напомнив, что целями спецоперации являются демилитаризация страны, ее нейтральный статус, "избавление от националистических подразделений", признание Киевом того факта, что Крым является неотчуждаемой частью России", а Луганская и Донецкая народные республики – независимыми государствами. Часть украинцев, по словам пресс-секретаря российского лидера, это понимает и сотрудничает с российскими военными.

"Есть украинцы, которые сотрудничают, которые работают с нашими военными, есть украинцы, которые хотят избежать жертв и находятся в контакте с нашими военными", – сказал он, подчеркнув, что российским военным запрещено причинять вред гражданским лицам.

При этом, по словам представителя Кремля, для России с самого начала было очевидно, что Украина намеревалась начать военную операцию против Донбасса.

"В течение пары дней нам, нашим военным экспертам, стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс", – пояснил он.

По словам Пескова, к тому моменту на линии соприкосновения были размещены около 120 тысяч украинских военнослужащих, что прямо свидетельствовало о готовящемся наступлении.

Ранее Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о проведении референдума по договоренностям с российской стороной на Украине. Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и может иметь свои процедуры. Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ, затягивать российско-украинские переговоры этими процедурами нежелательно.



В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.