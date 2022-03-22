Спецоперация на Украине идет по плану – Песков

Фото: ТАСС/URA.RU/DUARD KORNIYENKO
Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами, – подчеркнул представитель Кремля, добавив, что никто с самого начала не думал, что спецоперация займет пару дней. – Это серьезная операция с серьезными целями".
Песков подчеркнул, что оккупация Украины не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия, напомнив, что целями спецоперации являются демилитаризация страны, ее нейтральный статус, "избавление от националистических подразделений", признание Киевом того факта, что Крым является неотчуждаемой частью России", а Луганская и Донецкая народные республики – независимыми государствами. Часть украинцев, по словам пресс-секретаря российского лидера, это понимает и сотрудничает с российскими военными.
"Есть украинцы, которые сотрудничают, которые работают с нашими военными, есть украинцы, которые хотят избежать жертв и находятся в контакте с нашими военными", – сказал он, подчеркнув, что российским военным запрещено причинять вред гражданским лицам.
При этом, по словам представителя Кремля, для России с самого начала было очевидно, что Украина намеревалась начать военную операцию против Донбасса.
"В течение пары дней нам, нашим военным экспертам, стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс", – пояснил он.
По словам Пескова, к тому моменту на линии соприкосновения были размещены около 120 тысяч украинских военнослужащих, что прямо свидетельствовало о готовящемся наступлении.
Ранее Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о проведении референдума по договоренностям с российской стороной на Украине. Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и может иметь свои процедуры. Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ, затягивать российско-украинские переговоры этими процедурами нежелательно.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков сообщил, что переговоры РФ и Украины идут медленнее, чем хотелось бы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: