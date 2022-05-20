Песков заявил, что регионы РФ могут брать шефство над территориями Донбасса

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Субъекты России могут самостоятельно брать шефство над другими регионами, в том числе территориями Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, никаких дополнительных документов для этого не требуется. Однако при необходимости они могут появиться, сообщает РИА Новости.

Песков также подчеркнул, что в каждом случае принимаются отдельные решения о том, из каких средств оказывать поддержку.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение Луганской Народной Республики завершится в ближайшее время. По его словам, контроль над территориями Донбасса продолжают расширять группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР и ДНР.

