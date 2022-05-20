Освобождение ЛНР завершится в ближайшее время – Шойгу

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Освобождение Луганской Народной Республики завершится в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики", – отметил Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия победит и добьется поставленных целей во время специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом пресс-секретарь главы РФ заверил, что безопасность граждан будет гарантирована.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

