Путин отметил стойкость и мужество военнослужащих-мусульман на Украине

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Владимир Путин отметил приверженность нынешнего поколения мусульман заветам честного служения Отечеству, высоким идеалам патриотизма и справедливости.

"В ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность", – сказал Путин в ходе приветствия участникам торжеств в Татарстане, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль уверен, что Россия победит и добьется поставленных целей во время спецоперации на Украине. Он заверил, что безопасность людей будет гарантирована.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

