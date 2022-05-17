В Кремле уверены, что РФ добьется всех целей во время спецоперации на Украине

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Кремль уверен, что Россия победит и добьется поставленных целей во время спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой, это называется политический консенсус, уровень поддержки у нашего президента", – сказал представитель Кремля.

Песков заверил, что безопасность людей будет гарантирована.

Ранее российскими военными были найдены документы, из которых следует, что украинское руководство до начала спецоперации РФ готовилось к захвату не только территорий ДНР, но и приграничных российских территорий, в том числе Курской области. Изучением данных документов займется Следственный комитет России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

