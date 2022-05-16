В МО РФ сообщили о подрыве спецслужбами Украины аммиачной селитры под Мазановкой

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Минобороны РФ сообщило о подрыве спецслужбами Украины аммиачной селитры под населенным пунктом Мазановка для обвинения российских военных в применении отравляющих веществ.

"Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что ядовитое облако высотой порядка одного километра образовалось в результате взрыва, оно сместилось в сторону Краматорска.

Ранее сообщалось, что украинские силовики собираются взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить российских военных в гибели мирных граждан.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

