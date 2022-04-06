Провокация с использованием отравляющих веществ готовится в Первомайском – МО РФ

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Украинские силовики собираются взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить российских военных в гибели мирных граждан, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, очередная провокация готовится в Первомайском в Харьковской области.

"На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора", – отметил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что это хранилище планируется взорвать для обвинения РФ в якобы создании химической катастрофы, которая повлекла за собой гибель мирного населения.

Ранее провокация произошла в украинской Буче. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что это очередное преступление украинских властей, а западные СМИ являются соучастниками данного преступления.

Она напомнила, что там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими. При этом, по ее словам, ни один житель украинской Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.