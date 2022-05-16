СК РФ изучит документы, свидетельствующие о планах Киева напасть на ДНР и Россию

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Следственный комитет изучит документы, свидетельствующие о планах Киева напасть на территории Донецкой народной республики и России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что ранее российскими военными были найдены документы, из которых следует, что украинское руководство до начала спецоперации РФ готовилось к захвату не только территорий ДНР, но и приграничных российских территорий, в том числе Курской области.

"Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел, запросит, проанализирует и приобщит документы, содержащие вышеуказанные сведения", – говорится в публикации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

