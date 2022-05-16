Националисты удерживают преподавателей и учеников интерната в Святогорске – МО РФ

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Националисты оборудовали командный пункт в школе-интернате в городе Святогорске в ДНР и удерживают его преподавателей и учеников в подвале здания. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната", – сказал он.

Также националисты захватили социальные объекты в других населенных пунктах ДНР. Например, в зданиях школы и детского сада в Сергеевке обустроены казармы, рядом с ними размещены артиллерийские орудия. А в одной из школ в Нелеповке опорный пункт организовали бойцы ВСУ, рядом с ним они организовали склад боеприпасов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о достижении соглашения с ВСУ о вывозе раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В районе предприятия действует режим тишины. Раненые украинские военные доставляются по гуманитарному коридору в медучреждение в Новоазовске для получения необходимой помощи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

