Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине. По словам политика на Западе все чаще призывают урегулировать ситуацию путем предоставления Украине нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе. Сенатор указал, что именно этот вариант предлагала Россия на протяжении всех последних лет.
"В поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий", – написал Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее ветеран ЦРУ Пол Пиллар заявил, что развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам. По словам эксперта, откровенный антироссийский настрой Вашингтона играет на руку Москве. Кроме того, заявления США о планах ослабить РФ значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине.
В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не хотят войны в Европе. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад регулярно говорит о необходимости добиться поражения России в ходе спецоперации на Украине. При этом Москва рассчитывает, что после достижения целей этой операции западные страны прекратят продвижение однополярного мира при доминировании США и их союзников, подчеркнул Лавров.
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