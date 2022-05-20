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Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине. По словам политика на Западе все чаще призывают урегулировать ситуацию путем предоставления Украине нейтрального статуса вне НАТО и создания автономии в Донбассе. Сенатор указал, что именно этот вариант предлагала Россия на протяжении всех последних лет.

"В поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее ветеран ЦРУ Пол Пиллар заявил, что развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам. По словам эксперта, откровенный антироссийский настрой Вашингтона играет на руку Москве. Кроме того, заявления США о планах ослабить РФ значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не хотят войны в Европе. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад регулярно говорит о необходимости добиться поражения России в ходе спецоперации на Украине. При этом Москва рассчитывает, что после достижения целей этой операции западные страны прекратят продвижение однополярного мира при доминировании США и их союзников, подчеркнул Лавров.