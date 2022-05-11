Действия РФ не влияют на проблемы с продовольствием в мире – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Россия никак не способствовала проблемной ситуации с продовольствием в мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
"Наши действия никоим образом не влияли и не могут влиять на те [продовольственные] проблемы, о которых сейчас упомянули", – приводит его слова ТАСС.
Лавров подчеркнул, что сложная ситуация стала следствием запретов и незаконных санкций со стороны стран Запада.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты отказываются признать, что их действия провоцируют продовольственный кризис. При этом он подчеркнул, что Россия, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, продолжает выполнять международные обязательства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: