Действия РФ не влияют на проблемы с продовольствием в мире – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Россия никак не способствовала проблемной ситуации с продовольствием в мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Наши действия никоим образом не влияли и не могут влиять на те [продовольственные] проблемы, о которых сейчас упомянули", – приводит его слова ТАСС.

Лавров подчеркнул, что сложная ситуация стала следствием запретов и незаконных санкций со стороны стран Запада.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты отказываются признать, что их действия провоцируют продовольственный кризис. При этом он подчеркнул, что Россия, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, продолжает выполнять международные обязательства.