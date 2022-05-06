США отказываются признать, что их действия провоцируют продовольственный кризис – посол РФ

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Правительство США отказываются признать, что их действия, включая санкции против России, провоцируют продовольственный кризис в мире. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны. Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале диппредставительства.

Он подчеркнул, что Россия, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей.

Ранее постпред РФ при ООН заявлял, что Запад давно готовился к экономической войне против России. Как отметил постпред, помимо санкций, отъема частной собственности у российских граждан, которые не имеют никакого отношения к специальной военной операции, также были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 млрд долларов.

До этого Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании РФ заявил, что планы западных государств по экономическому удушению России провалились. Путин подчеркнул, что из года в год они превращали соседнюю Украину в анти-Россию. По словам Путина, Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели.

