В Кремле негативно восприняли высказывание секретаря СНБ Украины по поводу капитуляции РФ

Фото: ТАСС/Zuma

В Кремле негативно восприняли высказывание секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова по поводу капитуляции РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Уточняется, что до этого секретарь Совета национальной безопасности Украины заявил, что Украина может подписать капитуляцию РФ, и чем быстрее, тем выгодней будет для России, сообщает "Интерфакс".

Ранее Песков назвал анонсом теракта заявление СНБО об ударе по Крымскому мосту. Представитель Кремля подчеркнул, что такие угрозы являются неприемлемыми. Кроме того, заявление Данилова содержит признаки противоправного деяния, которое необходимо проверить и за которое тот должен понести наказание.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

