Медведев отреагировал на высказывание представителя СНБО об ударе по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ответной цели в связи с высказываниями об ударе по Крымскому мосту.
"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что Данилов заявил о намерении Украины подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, не уточнив, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.
По словам Ковитиди, Крымский мост является самым защищенным мостом в мире, кроме того, его охраняют как системы ПВО С-400 и Панцирь С-1, так и серьезнейшая система гидролокации, исключающая попытки подводных подрывов.
"Мы и раньше понимали: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире", – сказала Ковитиди.
Она уточнила, что, помимо существующих защитных конструкций моста, каждый день специалисты проводят дополнительное обследование объекта и его составляющих.
"Поэтому мы никому не советуем предпринимать попытки атаки на мост. Все они будут отражены", – заключила сенатор.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Данилова ударить по Крымскому мосту неприемлемыми. По словам пресс-секретаря главы РФ, заявление секретаря СНБО содержит признаки противоправного деяния, которое необходимо проверить и за которое тот должен понести наказание.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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