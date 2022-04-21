В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

В Крыму ФСБ пресекла теракт. Сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГ готовил подрыв железной дороги.

Дома у террориста обнаружили и изъяли две самодельные взрывчатки массой три килограмма, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.