"Московский патруль": в Москве пресекли деятельность теневых финансистов

В Москве пресекли работу теневых финансистов, которые использовали фирмы-однодневки, а крупные суммы получали от заказчиков. Оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

