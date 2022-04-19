"Московский патруль": в Подмосковье продавали запчасти с автомобилей каршеринга

В Подмосковье задержали двух мужчин, которых подозревают в краже. Они брали автомобили в краткосрочную аренду и снимали с них запчасти для продажи.

Подозреваемые пригоняли в гараж машины каршеринга, снимали с них детали выхлопной системы и сдавали их в скупку. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

