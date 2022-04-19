"Московский патруль": в Москве задержали вора с несколькими миллионами рублей

Ювелирные украшения и наличные средства на сумму в несколько миллионов рублей обнаружили столичные полицейские во время обысков у вероятного вора. Оперативники задержали его после ограбления квартиры на востоке Москвы.

Общий ущерб после двух известных краж составил свыше 3 миллионов рублей. Следователи продолжают устанавливать дополнительные эпизоды. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

