"Московский патруль": правоохранители перекрыли каналы сбыта нелегального оружия

Сотрудники ФСБ России и полицейские перекрыли крупные каналы по производству и сбыту нелегального оружия. 560 единиц оружия было изъято в 33 регионах страны, в том числе Москве и Подмосковье.

Подозреваемые восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия. Правоохранители также компенсировали 21 пулемет, 30 автоматов, 50 пистолетов-пулеметов, а также револьверы, винтовки, карабины. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

