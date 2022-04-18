"Московский патруль": пожилую женщину обокрали в Москве

В Москве у пожилой женщины украли сумку с документами и деньгами. Подозреваемыми оказались приезжие мужчины 24 и 40 лет.

Украденную сумку злоумышленники выбросили, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению. Во время допроса задержанные сказали, что в Москву якобы приехали несколько дней назад, чтобы устроиться работать на стройку. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

