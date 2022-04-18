"Московский патруль": 13 детей отравились в одном из детсадов Подольска

В подмосковном Подольске отравились 13 детей из одного детского сада. Следствие и прокуратура выясняют причины произошедшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

