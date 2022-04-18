У пенсионера, застрелившего спасателя в Подмосковье, изымали оружие 15 лет назад – СМИ

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Фото: телеграм-канал Mash
Пенсионер, застреливший сотрудника спасательных служб в подмосковном Одинцове, ранее легально владел оружием, однако его изъяли еще 15 лет назад. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Известия".
По словам собеседника издания, мужчина постоянно угрожал оружием соседям, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Позднее соседи забрали заявление из полиции по примирению сторон, а оружие утилизировали.
В воскресенье, 17 апреля, следователи возбудили уголовное дело в отношении 80-летнего жителя подмосковного Одинцова, которого подозревают в убийстве сотрудника спасательных служб.
По данным ведомства, сотрудник Мособлспас позвонил в дверь одной из квартир многоэтажного жилого дома для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь промышленному альпинисту, который находился снаружи на тросе. Однако владелец жилья выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.
Также сообщалось, что неделю назад у мужчины умерла супруга, после чего он перестал общаться с родственниками. Днем 17 апреля пенсионер забаррикадировался в своей квартире. В результате правоохранителям удалось попасть в внутрь, после чего тот сложил оружие и был задержан.
У застрелившего спасателя пенсионера изъяли две единицы самодельного оружия
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