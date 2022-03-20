Следователи в Саратове проверят инцидент с нападением пациента на врача скорой помощи

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Следователи начали проверку по сообщению о нападении пациента на врача скорой помощи в Саратове. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

"Согласно данным, размещенным в средствах массовой информации, 19 марта 2022 года бригада скорой медицинской помощи прибыла <...> для оказания помощи молодому человеку. В процессе оказания медицинской помощи пациент нанес врачу удар в голову", – говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, напавший на врача скорой помощи был в нетрезвом состоянии, а пострадавшего медработника госпитализировали.

"Сегодня произошел чрезвычайный случай – врача скорой помощи, приехавшего на вызов, ударил пациент. <...> Правоохранительные органы проведут необходимые действия, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности", – приводятся слова главы региона телеграм-канале его пресс-службы.

Проверку по факту инцидента начала и полиция. По данным регионального главка МВД, нападение на сотрудника скорой медицинской помощи произошло на остановке общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело по факту нападения на врача-стоматолога в клинике на севере Москвы. По данным следствия, один из пациентов начал высказывать претензии по поводу качества работы врачей, после чего ударил одного из работников ножом в живот.