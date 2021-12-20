Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:26

В Удмуртии мужчина заставил 12-летнего сына напасть на врача с ножом

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Удмуртии 12-летний мальчик напал с ножом на врача по указанию отца. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, сообщает News.ru.

По данным следствия, 44-летний ранее судимый мужчина обратился в Ижевскую городскую больницу № 3 из-за повышенной температуры у сына. После приема у заведующего инфекционным отделением подозреваемый устроил с ним конфликт из-за несогласия с порядком сдачи анализов. В ходе ссоры мужчина дал указание сыну ранить врача.

Мальчик нанес три ножевых ранения в живот и спину медику, причинив тяжкий вред здоровью. Подростка задержал медицинский персонал, врача госпитализировали.

В отношении отца мальчика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Покушение на убийство").

"Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на врача в стоматологической клинике в Ясном проезде в Москве. По данным следствия, один из пациентов начал высказывать претензии по поводу качества работы врачей, после чего ударил одного из работников ножом в живот. Пострадавшего стоматолога госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Умер стоматолог, на которого с ножом напал недовольный пациент

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать