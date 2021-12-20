В Удмуртии мужчина заставил 12-летнего сына напасть на врача с ножом

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В Удмуртии 12-летний мальчик напал с ножом на врача по указанию отца. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, сообщает News.ru.

По данным следствия, 44-летний ранее судимый мужчина обратился в Ижевскую городскую больницу № 3 из-за повышенной температуры у сына. После приема у заведующего инфекционным отделением подозреваемый устроил с ним конфликт из-за несогласия с порядком сдачи анализов. В ходе ссоры мужчина дал указание сыну ранить врача.

Мальчик нанес три ножевых ранения в живот и спину медику, причинив тяжкий вред здоровью. Подростка задержал медицинский персонал, врача госпитализировали.

В отношении отца мальчика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Покушение на убийство").

"Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на врача в стоматологической клинике в Ясном проезде в Москве. По данным следствия, один из пациентов начал высказывать претензии по поводу качества работы врачей, после чего ударил одного из работников ножом в живот. Пострадавшего стоматолога госпитализировали, однако спасти его не удалось.

