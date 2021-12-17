Скончался стоматолог, на которого напал мужчина с ножом в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Стоматолог, на которого напал мужчина с ножом в Москве, скончался. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.
"41-летний потерпевший скончался в больнице", – говорится в сообщении.
Нападение на врача произошло в стоматологической клинике в Ясном проезде. Пострадавшего госпитализировали, он находился в тяжелом состоянии.
По данным следствия, один из пациентов начал высказывать претензии по поводу качества работы врачей, после чего ударил одного из работников ножом в живот.
По факту нападения на врача-стоматолога было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Теперь следствие переквалифицируют его на статью "Убийство".
Следствие обвинило напавшего на стоматолога мужчину в покушении на убийство