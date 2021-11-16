В Сочи женщина зарезала супруга, решившего с ней расстаться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Сочи зарезала мужа, решившего с ней расстаться. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, супруги снимали квартиру в центральном районе Адлера. В понедельник, 15 ноября, они вместе распивали спиртные напитки. Мужчина заявил жене, что хочет расстаться с ней. Тогда женщина схватила нож и ударила мужа в грудь, из-за чего мужчина скончался.

Известно, что преступница сама вызвала скорую помощь и полицейских. В настоящий момент женщина задержана. Ее обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы внучка зарезала дедушку во время ссоры. Девушка нанесла родственнику множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте.

