В Сочи женщина зарезала супруга, решившего с ней расстаться

14:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительница Сочи зарезала мужа, решившего с ней расстаться. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.
По данным следствия, супруги снимали квартиру в центральном районе Адлера. В понедельник, 15 ноября, они вместе распивали спиртные напитки. Мужчина заявил жене, что хочет расстаться с ней. Тогда женщина схватила нож и ударила мужа в грудь, из-за чего мужчина скончался.
Известно, что преступница сама вызвала скорую помощь и полицейских. В настоящий момент женщина задержана. Ее обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ.
Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы внучка зарезала дедушку во время ссоры. Девушка нанесла родственнику множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: