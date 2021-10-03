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Друг подозреваемого в тройном убийстве студенток под Оренбургом рассказал о нем

Расправа в Гае: что известно о подозреваемом в тройном убийстве студенток
происшествия регионы

30 сентября в городе Гае Оренбургской области произошла трагедия: правоохранители обнаружили тела трех студенток медицинского колледжа с многочисленными колото-резаными ранами. Вскоре полицейские поймали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, который в момент задержания оказал сопротивление и пытался скрыться от оперативников на угнанном автомобиле. Рассказываем, что известно о личности подозреваемого.

Убийство в Гае

Фото: СК РФ

В городе Гае Оренбургской области 30 сентября были найдены мертвыми три девушки. Их обнаружили после тушения пожара в жилом доме на Молодежной улице, где они проживали. Два тела находились в квартире, еще одно – во дворе. Погибшими оказались студентки медицинского колледжа, приехавшие на учебу из Башкирии, самой младшей из них было 17, старшей – 19.

На телах жертв следователи обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота. Также на месте преступления им удалось отыскать предполагаемое орудие убийства: нож. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

3 октября стало известно, что правоохранители установили подозреваемого в расправе над студентками. В розыск был объявлен Александр Лазарев 1991 года рождения. Вечером того же дня полицейские задержали мужчину в городе Орске. Подозреваемый угнал автомобиль, а когда патрульные догнали злоумышленника, то он попытался скрыться на территории детского сада.

Когда мы прибыли на территорию детского сада, обследовали его территорию, я обратил внимание на молодого человека, который находился там и шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада. Когда я стал к нему приближаться, обратил внимание, что данный молодой человек похож на подозреваемого.
Серикжан Аймухамбетов
командир взвода второй роты отдельного батальона ППСП

Злоумышленник попытался снова убежать от полицейских, но был настигнут, когда начал перепрыгивать через забор.

"Следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления, по которой произведена молекулярно-генетическая экспертиза. Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления", – сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

"Женился в тюрьме"

Фото: УМВД по Оренбургской области

Подозреваемый не впервые попадает в поле зрения правохранителей. По данным СМИ, в 2012 году он был осужден за убийство в Орске. Предположительно, первой его жертвой стал хозяин местного клуба. Конфликт якобы произошел возле заведения, в результате разборок Лазарев зарезал мужчину. Отмечается, что на тот момент он уже имел судимость за грабеж. После инцидента подозреваемый якобы сам пришел с повинной в полицию.

После этого случая его направили отбывать наказание в исправительную колонию № 3 в Оренбургской области. Там Лазарев прослыл как нарушитель режима, передает "Московский комсомолец". В частности, с апреля 2013 по декабрь 2017 года 11 раз был наказан администрацией исправительного учреждения. По данным издания, 5 раз он попадался на проносе и хранении запрещенных предметов, а также дважды отказывался от работы. В общей сложности в тюрьме мужчина пробыл 9 лет и 4 месяца.

Друг детства подозреваемого в беседе с журналистами UFA1.RU рассказал, что тот родился в неполной семье: его воспитывали мама с бабушкой. Он также добавил, что тюремный срок не помешал мужчине жениться.

В детстве гуляли, общались. Пацан был как все пацаны, ничего особенного. У него в Гае жена и дочка. Женился в тюрьме. Родила она от него.
друг детства подозреваемого

Друг подозреваемого добавил, что тот вышел из тюрьмы в июне этого года. По его словам, в последний раз они общались в сентябре: тогда Лазарев якобы рассказал, что работает в частной компании разнорабочим.

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