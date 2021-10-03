Друг подозреваемого в тройном убийстве студенток под Оренбургом рассказал о нем

30 сентября в городе Гае Оренбургской области произошла трагедия: правоохранители обнаружили тела трех студенток медицинского колледжа с многочисленными колото-резаными ранами. Вскоре полицейские поймали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, который в момент задержания оказал сопротивление и пытался скрыться от оперативников на угнанном автомобиле. Рассказываем, что известно о личности подозреваемого.
Убийство в Гае
В городе Гае Оренбургской области 30 сентября были найдены мертвыми три девушки. Их обнаружили после тушения пожара в жилом доме на Молодежной улице, где они проживали. Два тела находились в квартире, еще одно – во дворе. Погибшими оказались студентки медицинского колледжа, приехавшие на учебу из Башкирии, самой младшей из них было 17, старшей – 19.
На телах жертв следователи обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота. Также на месте преступления им удалось отыскать предполагаемое орудие убийства: нож. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
3 октября стало известно, что правоохранители установили подозреваемого в расправе над студентками. В розыск был объявлен Александр Лазарев 1991 года рождения. Вечером того же дня полицейские задержали мужчину в городе Орске. Подозреваемый угнал автомобиль, а когда патрульные догнали злоумышленника, то он попытался скрыться на территории детского сада.
Злоумышленник попытался снова убежать от полицейских, но был настигнут, когда начал перепрыгивать через забор.
"Следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления, по которой произведена молекулярно-генетическая экспертиза. Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления", – сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.
"Женился в тюрьме"
Подозреваемый не впервые попадает в поле зрения правохранителей. По данным СМИ, в 2012 году он был осужден за убийство в Орске. Предположительно, первой его жертвой стал хозяин местного клуба. Конфликт якобы произошел возле заведения, в результате разборок Лазарев зарезал мужчину. Отмечается, что на тот момент он уже имел судимость за грабеж. После инцидента подозреваемый якобы сам пришел с повинной в полицию.
После этого случая его направили отбывать наказание в исправительную колонию № 3 в Оренбургской области. Там Лазарев прослыл как нарушитель режима, передает "Московский комсомолец". В частности, с апреля 2013 по декабрь 2017 года 11 раз был наказан администрацией исправительного учреждения. По данным издания, 5 раз он попадался на проносе и хранении запрещенных предметов, а также дважды отказывался от работы. В общей сложности в тюрьме мужчина пробыл 9 лет и 4 месяца.
Друг детства подозреваемого в беседе с журналистами UFA1.RU рассказал, что тот родился в неполной семье: его воспитывали мама с бабушкой. Он также добавил, что тюремный срок не помешал мужчине жениться.
Друг подозреваемого добавил, что тот вышел из тюрьмы в июне этого года. По его словам, в последний раз они общались в сентябре: тогда Лазарев якобы рассказал, что работает в частной компании разнорабочим.