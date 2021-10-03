Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье

11:16
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Правоохранители Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД.
"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК установили подозреваемого в убийстве трех молодых девушек", – рассказали в пресс-службе ведомства.
МВД объявило в розыск Александра Лазарева 1991 года рождения. Располагающих информацией о местонахождении подозреваемого в убийстве попросили звонить на телефоны 8 (961) 919-99-94, 8 (999) 258-51-46 и 02. Ранее он был судим.
По информации СМИ, установить подозреваемого удалось благодаря найденной у водонапорной башни в Гае окровавленной одежде.
Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в размере 1 миллиона рублей за любую информацию об убийце трех девушек-студенток в городе Гай.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, ситуацию отслеживают и в прокуратуре.
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