Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье

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Правоохранители Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД.

"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК установили подозреваемого в убийстве трех молодых девушек", – рассказали в пресс-службе ведомства.

МВД объявило в розыск Александра Лазарева 1991 года рождения. Располагающих информацией о местонахождении подозреваемого в убийстве попросили звонить на телефоны 8 (961) 919-99-94, 8 (999) 258-51-46 и 02. Ранее он был судим.

По информации СМИ, установить подозреваемого удалось благодаря найденной у водонапорной башни в Гае окровавленной одежде.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в размере 1 миллиона рублей за любую информацию об убийце трех девушек-студенток в городе Гай.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, ситуацию отслеживают и в прокуратуре.