МВД показало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток в Гае

Видео: YouTube/"МВД Медиа"

МВД России опубликовало видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области.

На кадрах видно, как подозреваемый передвигается на угнанном автомобиле и совершает опасные маневры, пытаясь скрыться.

В итоге правоохранителям удалось его задержать. Это произошло в Орске. Как рассказала ранее официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, после погони подозреваемый бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Все погибшие – уроженки Башкирии. Предполагаемым орудием убийства назван кухонный нож.

Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.