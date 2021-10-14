На юго-западе Москвы внучка зарезала дедушку во время ссоры

16:22
Фото: Росгвардия РФ
На юго-западе столицы убит пожилой мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.
Согласно данным следствия, в квартире на улице Академика Пилюгина 14 октября 2021 между 74-летним мужчиной и его 18-летней внучкой произошла ссора на бытовой почве.
"Во время конфликта подозреваемая нанесла дедушке множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.
Подозреваемая была задержана сотрудниками столичного управления Росгвардии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ближайшее время девушку доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя села Пятково Красноярского края по подозрению в жестоком убийстве пожилой женщины-таксистки с целью ограбления.
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