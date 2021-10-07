Тюменский районный суд продлил арест обвиняемому в убийстве школьницы

15:12
Фото: ТАСС/URA.RU/Денис Моргунов
Тюменский районный суд продлил арест Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы. Об этом сообщается в телеграм-канале областного суда.
"Подследственный будет находиться в СИЗО по 1 декабря 2021 года включительно", – говорится в сообщении.
Изначально Бережной должен был находиться в следственном изоляторе до 25 октября, однако теперь его арест продлили. Судебное следствие по данному уголовному делу будет проходить в закрытом режиме, поскольку речь идет об убийстве несовершеннолетней.
Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили в Тюмени 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей. 25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан 40-летний Виталий Бережной.
Позже специалисты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, обнаруженными на теле девочки.
На допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело школьницы он несколько дней хранил в коробке в холодильнике, а 17 августа он отнес и спрятал в труднодоступном месте на берегу озера Оброчного, где оно позже и было найдено.
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