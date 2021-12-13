СК возбудил уголовное дело после нападения на врача стоматологии в Москве

15:32
Фото: телеграм-канал LiveCorr
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту нападения на врача-стоматолога в клинике на севере Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.
"Бабушкинским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", – говорится в сообщении.
В СК пояснили, что инцидент произошел в частной стоматологической клинике в Ясном проезде днем 13 декабря. По данным следствия, один из пациентов начал высказывать претензии по поводу качества работы врачей, после чего ударил одного из работников ножом в живот.
"Сотрудник клиники доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в ведомстве.
Ранее о происшествии в стоматологической клинике в Ясном проезде сообщили СМИ. По их данным, злоумышленник был задержан, а пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: