СК возбудил уголовное дело после нападения на врача стоматологии в Москве

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Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту нападения на врача-стоматолога в клинике на севере Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

"Бабушкинским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", – говорится в сообщении.

В СК пояснили, что инцидент произошел в частной стоматологической клинике в Ясном проезде днем 13 декабря. По данным следствия, один из пациентов начал высказывать претензии по поводу качества работы врачей, после чего ударил одного из работников ножом в живот.

"Сотрудник клиники доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в ведомстве.

Ранее о происшествии в стоматологической клинике в Ясном проезде сообщили СМИ. По их данным, злоумышленник был задержан, а пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.