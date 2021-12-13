Очевидцы сообщили о нападении на врача стоматологии на севере Москвы

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Очевидцы сообщили в полицию о нападении с ножом на врача стоматологии на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в частной клинике в Ясном проезде. Мужчина напал на медика и ударил его.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали. Предварительно сообщается, что это пациент стоматологической клиники. Причина нападения выясняется.

10 декабря неизвестный ранил мужчину острым предметом у входа на станцию метро "Славянский бульвар" на Покровской линии столичной подземки, а затем скрылся. Пострадавшего направили для оказания помощи в одну из московских больниц.